شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات جامعة عين شمس: تطوير قسم أمراض الدم بتكلفة 40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أنه هناك جراج تم افتتاحه مؤخرا يسع لحوالى 450 سيارة كمرحلة أولى ، وجارى حاليا الانتهاء من الجراج الثانى ويسع أيضا لحوالى 400 سيارة وسيتم افتتاحه خلال النصف الثانى من شهر أبريل المقبل، وتم تصميمهم على أحدث الأساليب الهندسية وتوفير كافة عوامل الأمان والحماية المدنية ، والهدف منهم القضاء على تكدس السيارات بحرم مستشفيات جامعة عين شمس.

وأشار مدير مستشفيات جامعة عين شمس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه جارى حاليا أيضا العمل على الانتهاء من انشاء أول منطقة خضراء بحرم مستشفيات جامعة عين شمس والتى ستكون متنفس للمستشفيات كافة، لافتا إلى أنه أيضا جارى العمل على الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير العمليات المجمعة وافتتاحها بعد ما يقرب من 3 لـ 4 شهور ، حيث تضم المرحلة الثانية 10 غرف ليصل إجمالى غرف العمليات المجمعة 21 غرفة بمستشفى الجراحة تم تصميمهم بنظام الكبسولات وأحدث نظم الأمان

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وأشار أيمن صالح، إلى أن هناك برنامج طموح فى الـ3 سنوات المقبلة للإرتقاء بالعاملين بمستشفيات الجامعة وكذلك برنامج لتبادل الخبرات وتدريب أطبائنا خارج مصر ، فضلا عن مشروع طموح يبدأ خلال شهرين وهو تطوير قسم أمراض الدم بتكلفة تصل لـ 40 مليون جنيه لعلاج كل أمراض الدم وزرع النخاع بأنواعه.