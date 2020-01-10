شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الديمقراطيون هم حزب الفساد الصارخ.. وسنهزم الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم ترامب الحزب الديمقراطى على مواقع التواصل الاجتماعى قائلاً: حزب الديموقراطيين الآن هم جزء من الضرائب المرتفعة والجريمة العالية والحدود المفتوحة والإجهاض المتأخر والاشتراكية والفساد الصارخ.





وأضاف: "ولكن الحزب الجمهورى هو جزء من العامل الأمريكى والأسرة الأمريكية والحلم الأمريكى"، وفى تغريدة سابقة قال "بعد سنوات من إعادة بناء دول أخرى، نقوم أخيرًا بإعادة بناء دولتنا، نضع أخيرًا أمريكا أولاً!.





وأكد ترامب، أنه تحت إدارته سيهزم الإرهاب الإسلامى قائلاً: "تحت إدارتى، لن نجعل أعذارًا لأعداء أمريكا، ولن نتردد أبدًا فى الدفاع عن الأرواح الأمريكية، ولن نتوقف أبدًا عن العمل لهزيمة الإرهاب الإسلامى الراديكالى.



وكان قد واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حملته الانتخابية، الخميس، فى ولاية أوهايو الأمريكية، حيث أشاد بالضربة التى قامت بها الولايات المتحدة لاستهداف قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قتلت القائد العسكري الإيرانى البارز قاسم سليماني بعد قليل من وصوله إلى العراق الأسبوع الماضي لأسباب منها "أنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".

Advertisements

وأضاف ترامب "أمسكنا بوحش كاسر‭ ‬وقضينا عليه وهذا كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل. فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".

وقال ترامب إن بلاده نفذت الضربة أيضا بسبب هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق قامت به جماعة مسلحة مدعومة من إيران في ديسمبر كانون الأول في هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن سليماني لعب دورا في تدبيره.

وأعقب ذلك احتجاجات عنيفة قام بها مؤيدو الفصيل المدعوم من إيران أمام السفارة الأمريكية في بغداد. وقال ترامب إن سليماني كان يريد أن تصبح تلك الاحتجاجات أشد عنفا.

وقال "كانت هذه مؤامرة منظمة تماما. وأنتم تعلمون من الذي نظمها. ذلك الرجل لم يعد في محيطنا الآن. وكان في ذهنه ما هو أكثر من تلك السفارة".

وقد شهد خطاب الرئيس ترامب فى أوهايو حضورا طاغيا من قبل مؤيديه الذين هتفوا بشعار حملته "لنحتفظ بأمريكا عظيمة".