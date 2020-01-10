شكرا لقرائتكم خبر عن 14 معلومة عن نظام الحجز الجديد بالمترو المخطط تطبيقه بدلاً من التذاكر الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 14 معلومة كل ما تريد معرفته عن نظام الحجز الجديد المخطط تطبيقه خلال استقلال خطوط المترو بدلا من النظام الحالى والتذاكر الورقية المستخدمة حاليا، وآليات تطبيقه وموعد تطبيق هذا النظام.

1ـ النظام الجديد سيكون بديلا عن النظام الحالى الذى يستخدم فيه الركاب التذاكر الورقية.

2ـ فى النظام الجديد لن يكون الراكب مضطرا لشراء تذاكر من شبابيك حجز التذاكر أو الوقوف فى طوابير أمام شباك الحجز للحصول على تذكرته.

3ـ النظام الجديد يعتمد على استخدام البطاقات الائتمانية فى عبور بوابات الدخول والخروج الإلكترونية الموجودة بالمحطات بدلا عن التذاكر الورقية العادية المستخدمة حاليا.

4ـ بوابات الدخول والخروج الإلكترونية بالمحطات ستكون بخصم قيمة الرحلة مباشرة بدون وجود تذكرة.

5ـ فكرة النظام تعتمد على قيام الماكنية بتجنيب أقصى قيمة للتذكرة خلال الدخول وفى الخروج يتم حساب قيمة الرحلة وتخصم قيمتها من البطاقة الائتمانية

6ـ سيتم وضع "ريدر" أو قارئ حجمه صغير للغاية يماثل حجم البطاقة الائتمانية نفسها على البوابات الإلكترونية يقوم بقراءة البطاقة الائتمانية التى يستخدمها الراكب وخصم قيمة الرحلة.

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7ـ البوابات الإلكترونية ستعمل باستخدام البطاقات الائتمانية بجانب استمرار استخدامها التذاكر الورقية والكارت الذكى.

8ـ إحدى الشركات السويسرية تقدم بعرض لتنفيذ هذا المشروع وقامت بدراسة البوابات الإلكترونية الموجودة بالخطوط الثلاثة وتوصلت أنه يمكن تنفيذ هذا المشروع والبوابات الإلكترونية الجديدة يمكنها تقبل العمل وفق هذا النظام الجديد.

9ـ تم تجربة تطبيق هذا النظام على إحدى البوابات منذ أيام ونجحت التجربة.

10ـ فكرة النظام الجديد تعتمد على تحصيل قيمة التذكرة من البطاقة الائتمانية مباشرة ثم تحويل هذه القيمة إلى البنك المركزى ليحولها إلى حساب الشركة.

11ـ النظام سيقبل العمل بكافة أنواع البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك.

12ـ هذا النظام سيخفف الزحام الموجود على شبابيك التذاكر تدريجيا بحيث يتم فى النهاية الاستغناء على صرافى التذاكر الموجودين بشبابيك الحجز بالمحطات فى النهاية.

13ـ مخطط مستقبلا يكون هذا النظام هو الوحيد المعمول به فى تحصيل قيمة الرحلات بجانب الكارت الذكى الذى سيتم الإبقاء عليه فى استقلال المترو كونه سيتم شحنه آليا من خلال ماكينات "TVM" سيتم تركيبها فى كافة محطات المترو.

14ـ تطبيق هذا النظام قريبا بعد اعتماده وموافقة مجلس الوزراء.