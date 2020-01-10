شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تغطية 5 آلاف و925 وحدة صحية بوسائل تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عن توافر مخزون استراتيجى من وسائل تنظيم الأسرة يكفى لمدة عام لتغطية 5 آلاف و925 وحدة صحية ثابتة وعيادة متنقلة، إضافةً إلى المستشفيات الجامعية، وذلك بسعر رمزى مدعوم بأكثر من 90% من السعر الأصلى للوسيلة.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الرصيد الحالى من أقراص تنظيم الأسرة الأحادية الهرمون (لاكتيفينور) والمركبة الهرمون، (ميكروجينست) متوفرة فى عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات والعيادات المتنقلة طبقاً للمعايير القياسية.

وأضافت أنه يوجد مخزون استراتيجي من أقراص تنظيم الأسرة الأحادية الهرمون (لاكتيفينور) يكفي لمدة 12 شهراً.

وأضافت السنباطي أنه يتوافر مخزون استراتيجي من وسائل اللوالب النحاسية وكبسولات (الإمبلانون نكست) والحقن المركبة الهرمون (ميزوسبت) والمستخدمة فى تنظيم الأسرة، كما يتوافر منها ما يغطى استهلاك عام كامل من احتياجات المحافظات طبقاً للمعايير.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى التنوع في وسائل تنظيم الأسرة وإدخال وسائل حديثة تتناسب مع تلبية احتياجات بعض الحالات وخاصةً في بعض المحافظات الحدودية ذات الطبيعة القبلية التي تستطيع المنتفعات استخدامها بأنفسهن بعد إقرارها من الطبيب.