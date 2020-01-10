شكرا لقرائتكم خبر عن مع ذكرى اليوم العالم لحرية الصحافة.. اعتقال 180 صحفيا تركيا والاعتداء على 34 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اوتكو تشاكير أوزر نائب حزب الشعب الجمهوري عن الصحفيين تقريرا عن حرية الصحافة لعام 2019 وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للصحفيين الموافق 10 يناير من كل عام .

وقال تشاكيرا وزر ان المحاكم في 2019 اصبحت ضد اصلاح القضاء الذي ينادي بعدم المحاكمة في خبر او انتقاده وايضا ضد قرارات القضاء الاعلى العادلة والحرية ، مشيراً إلى أن في التقرير الذي اعده ان المحكمة العليا تعتبر مهنة الصحافة جريمة ارهاب .

وذكر تشاكيراوزر في التقرير مايلي أن تركيا هي البلد الثاني على العالم في حبس الصحفيين حيث هناك 108 صحفي تم القبض عليهم وادانتهم فى عام واحد فقط ، كما ان هناك 172 صحفي اضطروا للوقوف في المحاكم للدفاع عن اخبارهم حتى لا يلقوا فى السجن بالإضافة إلى اعتقال 60 صحفياً، وتم توقيع مايقرب من نصف مليون حكم تعويض على الصحفيين، وتعرض 34 صحفي على الاقل للضرب والإهانة في الشارع ، تم حظر 36 الف و216 موقع على الانترنت .

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وكان برلمانيون روس كشفوا أكاذيب حكومة جماعة الإخوان الإرهابية في طرابلس التي تدعمها تركيا فيما يتعلق بإرسال مقاتلي الجيش السوري الحر إلى ليبيا، لدعم مليشيا فائز السراج .

وأوضح البرلمانيون فإن مقاتلين الجيش السورى الحر اللذين تم إرسالهم إلى ليبيا سوف يتم منحهم الجنسية التركية، مقابل مقاتلة الجيش الوطني الليبيى بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد برلمانيون روس إرسال تركيا لمقاتلين من الجيش السورى الحر إلى ليبيا فيما تستعد تركيا لأرسال جنودها بعد موافقة البرلمان التركي على مذكرة إرسال الجنود إلى ليبيا في الوقت الذى صرح فيه وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أن عناصر الجيش السوري الحر لما يذهبوا إلى ليبيا وهذه هي المعلومات التى يمتلكونها"