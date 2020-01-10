محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
نفى الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في تصريحات خاصة لمصراوي، صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، حول طريقة نقل أربعة تماثيل من الحوش الأول لمعبد الكرنك إلى ميدان التحرير بـ"طريقة عشوائية" ووضع ملاءات أسرة عليها.
وأكد وزيري أن نقل الكباش يتم بطريقة علمية تمامًا، قائلاً: "لقد تم نقل العشرات من الآثار خلال الفترة الماضية، منها آثار ضخمة مثل المسلات، وأصبح لدى العاملين في الآثار خبرة واسعة في هذا المجال".
وقال وزيري: "إننا نراعي في عملية نقل الآثار كل الاشتراطات العلمية والأمنية بحيث لا يتأثر الأثر بالاهتزازات أو غير ذلك من المخاوف التي لدى المتابعين".
وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نشرت عددًا من صور نقل الكباش على سيارات نقل، وتغطيتها بقماش يشبه ملاءات الأسرة المنزلية، وشنوا نقدًا لاذعًا على مسؤولي وزارة الآثار.
كانت هذه تفاصيل خبر الآثار ردًا على منتقديها: ننقل القطع الأثرية والتماثيل بطريقة علمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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