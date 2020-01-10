مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. "اعترافات مغتصب الطفل الرضيع.. وتعذيب طفلة على يد والدها"

شهد الشارع المصري، الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

"ضبطهما في وضع مخل".. أقوال الزوج بواقعة الطبيب والعشيقة بالهرمباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة سقوط طبيب بشري من الطابق ال12 بعقار بمنطقة الهرم، إثر هروبه من زوج عشيقته، واستمعت لأقوال الزوج الذي أكد، أنه في يوم الواقعة عاد من عمله مبكرًا، ولم يتوقع بوجود أحد في المنزل، وفور دخوله لغرفة النوم، وجد المجني عليه وزوجته في وضع مخل، فارتدي الطبيب ملابسه سريعًا وحاول الهرب، فيما حاول الزوج الإمساك به للانتقام منه وكان قد سقط من الشرفة سريعًا.

مصرع شاب في حادث قطار بالحوامدية

لقي شاب مجهول الهوية مصرعه، إثر إصطدام قطار به بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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تجديد حبس محام بتهمة نشر وترويج أخبار كاذبة

قررت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، تجديد حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

ننشر اعترافات طفل سوداني اغتصب رضيع في أكتوبر

اغتصب طفل سوداني الجنسية، رضيع عمره 9 أشهر، بعدما تركته والدته بصحبته، حال ذهابها لشراء متطلبات لمنزلها، بمساكن عثمان، نطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

"بترمي الفلوس".. تفاصيل تعذيب طفلة على يد والدها بالهرم

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة تعذيب طفله تبلغ من العمر 6 سنوات على يد والدها ترزي ييلغ من العمر 33 عامًا، قام بتعذيبها وإصابتها بعده جروح وكدمات متفرقة بجسدها وتقييد يديها بالحبال وربطها برجل، بالاضافة لقص شعرها "زيرو"، نتيجة لاخذ فلوس من جيبه وإلقائها من بلكونة الشرفة.

