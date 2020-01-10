أخبار مصر | "HAHO" قوات النخبة لتنفيذ عمليات في الخفاء.. هذه الدول تمتلكها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "HAHO" قوات النخبة لتنفيذ عمليات في الخفاء.. هذه الدول تمتلكها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمتلك معظم الدول قوات خاصة، إلا أن بعض الدول، ومنها مصر تمتلك قوات خاصة من النخبة، ومنها أفراد الـHAHO والتي تعني "القفز من ارتفاع شاهق وفتح المظلة على ارتفاع شاهق"، ويُستخدم هذا النمط عندما تعجز طائرات النقل العسكري عن الدخول في المجال الجوي المعادي، بالإضافة إلى استخدامه بشكل رئيسي في تنفيذ العمليات الخاصة في الخفاء، من خلال التسلل إلى داخل أراضي العدو.

الملاحة الجوية

ويقوم أفراد هذه القوة بالقفز من ارتفاع شاهق وفتح المظلة بعد لحظات، ثم الملاحة الجوية للمسافة المطلوبة في عمق العدو، ويساعد هذا النمط على عدم تعرضهم للرصد نتيجة للضوضاء التي تصدر من المظلات عند فتحها على ارتفاعات منخفضة.

سلاح مميز يسهل مهماتهم

وتزود تلك القوات بالبندقية الهجومية الأمريكية Colt 933 وهي النسخة ذات السبطانة الأقصر من الـM4A1 يبلغ طولها 11.5'' بدلا من 14.5" والمُخصصة للعمل مع وحدات القوات الخاصة.

"فيست" من نوع خاص

إلى جانب هذا السلاح المميز، يرتدي أفراد هذه القوة "فيست" من النوع BAV-13 من شركة Defcon 5، ويستوعب صفائح الحماية من مختلف المستويات بحسب الحاجة، ويتمتع بنظام MOLLE ذو تغطية 360° لتسهيل إضافة أي جيوب للذخائر وأنظمة الاتصالات وغيرها.

من يمتلكها في الشرق الأوسط

الجدير بالذكر أن الدول الوحيدة التي تملك فرق HALOHAHO في منطقة الشرق الأوسط هي مصر وإسرائيل وتركيا.