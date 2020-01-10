أخبار مصر | استيعاب للكثافة وتطوير.. 10 معلومات عن محطة مترو ماسبيرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استيعاب للكثافة وتطوير.. 10 معلومات عن محطة مترو ماسبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ وزارة النقل عدد كبير من مشروعات البنية التحتية، بهدف تطوير واستيعاب كثافة الركاب في وسائل النقل الجماعي.

وتأتي مشروعات إنشاء محطات مترو الأنفاق على رأس قائمة اولويات الوزارة، حيث تقوم الهيئة القومية للأنفاق بالإشراف على تنفيذها.

وتعتبر محطة مترو ماسبيرو، آخر محطات مترو الأنفاق التي تعمل الوزارة على الانتهاء منها وافتتاحها لتكن أحدث محطة ضمن عدد من المحطات التي تعمل بها الهيئة.

ونعرض لكم في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن هذه المحطة الجديدة:



- تقع المحطة في تقاطع كورنيش النيل وشارع 26 يوليو.

- تقع على مسار الخط الثالث لمترو الانفاق والممتد من المطار حتى إمبابة والكيت كات.

- تقع محطة ماسبيرو بين محطتي ناصر، والزمالك.

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