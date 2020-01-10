أخبار مصر | استيعاب للكثافة وتطوير.. 10 معلومات عن محطة مترو ماسبيرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استيعاب للكثافة وتطوير.. 10 معلومات عن محطة مترو ماسبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتأتي مشروعات إنشاء محطات مترو الأنفاق على رأس قائمة اولويات الوزارة، حيث تقوم الهيئة القومية للأنفاق بالإشراف على تنفيذها.
وتعتبر محطة مترو ماسبيرو، آخر محطات مترو الأنفاق التي تعمل الوزارة على الانتهاء منها وافتتاحها لتكن أحدث محطة ضمن عدد من المحطات التي تعمل بها الهيئة.
ونعرض لكم في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن هذه المحطة الجديدة:
- تقع المحطة في تقاطع كورنيش النيل وشارع 26 يوليو.
- تقع على مسار الخط الثالث لمترو الانفاق والممتد من المطار حتى إمبابة والكيت كات.
- تقع محطة ماسبيرو بين محطتي ناصر، والزمالك.
- تم نزع ملكية وإزالة 23 محل تجاري لإنشاء المحطة.
- تُقام على مساحة 3600 م2 بعمق 28 متر من منسوب سطح الأرض.
- بدأ الحفر النفقي من محطة ناصر في اتجاه محطة ماسبيرو يوم 19 9 2019.
- شهد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، دخول ماكينة الحفر العميق للمحطة ديسمبر 2019.
- المحطة ضمن أعمال تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.
- تدخل ضمن محطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث النفقية وهم "ناصر – ماسبيرو- الزمالك - الكيت
كات".
- من المقرر افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو في ديسمبر2021.
- أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن تكلفة الخط الثالث للمترو الإجمالية تبلغ 97 مليار جنيه.