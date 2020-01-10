شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تصدر ارشادات لمربى الماشية والفراخ تجنبا لمخاطر سوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، اصدرا توصياتهما ونصائحهما لمربي ومتتجى الثروة الحيوانية والداجنة، لمجابهة الظروف المناخية الحالية والتقلبات الجوية وبرودة الجو، وسوء الطقس ، وينشرها "الخليج 365 "، وهى كالآتى:

- السيارات التى تحمل خليط الأعلاف أو مركزاتها أو إضافاتها أو خاماتها، يجب أن تتحرك فى الأوقات غير الممطرة، وأن تكون الشحنات مغطاة بغطاء يمنع تسرب المياه.

- التأكد من سلامة منافذ وفتحات تهوية مخازن الأعلاف وخاماتها سواء كانت فى المزارع أو المصانع أو محال الإتجار فى الأعلاف، فلا تسمح بنفاذ مياه الأمطار أو الندى إلى داخل المخزن.

- يجب العمل على تدفئة العناير والحفاظ على درجات الحرارة داخل العنابر على مدار الساعة وطوال اليوم، فى المدى الموصى به تبعاً للنوع والعمر والحالة الفسيولوجية للقطعان.

- التأكد من كفاءة وسلامة وتأمين كافة أجهزة ووسائل التدفئة المستخدمة، مع التأكد من وجود وسائل لإطفاء الحريق.

-ضرورة وجود نوبطجى بالعنابر مسئول عن تأمين وإستمرارية عمل وسائل التدفئة داخل العنابر.

-وضع وسائل التدفئة على مستويات منخفضة الإرتفاع داخل العنابر، حيث أن الهواء الساخن يكون أخف وزناً من الهواء البارد، وذلك لضمان تدفئة القطعان بالشكل الأمثل.

- الإهتمام بتهوية العنابر بجانب التدفئة، سواء كان فى الأنظمة المفتوحة أو المغلقة، حيث أن الغازات المتراكمة داخل العنابر والمنبعثة من القطعان الحية أو من خلال وسائل التدفئة أخطر على القطعان من التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة.

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- الاهتمام بالتحصينات المناسبة وفى الأوقات الموصى بها، وأن تكون من مصدر موثوق فيه وتتم بنوصية ومعرفة متخصص.

-الاهتمام بقواعد الإيواء المناسبة وتوفير الراحة للقطعان، وعدم اللجوء إلى الازدحام والتكدس الذى يسبب مشكلات عديدة.

- التخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة لمنع التلوث وانتشار العدوى.

- عدم الإسراف فى إستخدام المياه داخل العنابر والحظائر للحد من إرتفاع نسب الرطوبة والتى تصبح بيئة خصبة لإنتشار الميكروبات والأمراض.

-التخلص الآمن من النافق بالطرق الصحية السليمة.

-الإهتمام بتقديم العلائق المناسبة للقطعان، والتى تغطى نسب البروتين والطاقة وكافة الإحتياجات الغذائية، والتى تم تصنيعها فى مصانع مرخصة من وزارة الزراعة، وبتسجيلات معتمدة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

-الإبلاغ الفورى فى أقرب إدارة بيطرية أو زراعية عن أية مشكلة بالقطيع، حتى يتم دراسة المشكلة وعلاجها فى مهدها قبل أن تتفاقم وربما يصعب حلها.

كان قطاع الثروة الحيوانية والداجنة شكل لجانا لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفروعها المختلفة بالمحافظات كذلك الإدارات العامة للإنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية.