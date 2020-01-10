شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تساقط حبيبات الثلج بشوارع الإسكندرية.. وصقيع شديد البرودة ليلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الإسكندرية، موجة من الطقس السيئ حيث الأمطار الغزيرة وانخفاض شديد فى درجة الحرارة، مما أدى إلى تساقط حبيبات الثلج فى مناطق متفرقة من المحافظة، مع صقيع شديد البرودة ليلا، من جانبها حذرت محافظة الإسكندرية، من طقس اليوم فى إطار موجة الطقس السيئ التى تضرب الإسكندرية حاليا.

وأشار بيان المحافظة إلى أن الإسكندرية تعرضت أمس الخميس إلى موجة من الأمطار تتفاوت شدتها ما بين الغزيرة والمتوسطة، فى مناطق متفرقة من المحافظة، وأن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى احتمالية سقوط الأمطار حتى اليوم الجمعة.

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وأكد البيان، أنه تم توجيه شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ومياه الشرب، والمجموعة الجغرافية للبترول، برفع حالة الاستعداد والإخطار الفورى حال وجود تجمعات مياه، مع مراجعة تمركز سيارات الكسح والبدلات والتأكد من جاهزية استعداداتها للتدخل الفورى والتطهير المستمر للشايش والمطابق.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين عدم الخروج إلى الشوارع إلا فى حالة الضرورة، والبقاء بالأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق، وحذرت المحافظة الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

كما حذرت محافظة الإسكندرية من الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار بها.