شكرا لقرائتكم خبر عن لمتابعة «حياة كريمة».. «سعفان» يزور 3 محافظات بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الخميس، جولة تمتد 4 أيام، يزور خلالها محافظات قنا والأقصر وأسوان، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدى الإعاقة، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والمرأة المعيلة، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا.

واستهل «سعفان» جولته من قنا، حيث تفقد برفقة المحافظ اللواء أشرف غريب مركز التدريب المهنى لتعليم فنون الحرف اليدوية بمدينة قفط، المقام على مساحة 35 ألف متر مربع، بالإضافة إلى فندق لإقامة المتدربين يضم 150 سريرًا، واستمع لشرح من مدير المركز، عبدالحميد غزال، يفيد بأن المركز يضم 13 ورشة تدريبية، منها 9 ورش لمهن التشييد والبناء، بالإضافة إلى ورش نجارة وخراطة مطلوب صيانتها، وورش للحام جارٍ تطويرها، وورشة التبريد والتكييف جار استكمالها. كما تفقد أماكن 6 ورش جديدة تجرى إقامتها، من ضمنها ورش للطاقة الجديدة والمتجددة «الطاقة الشمسية»، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الدش والمحمول، والملابس الجاهزة، والتطريز الآلى، والحاسب الآلى. وزار الفندق الملحق بالمركز لبدء تجهيزه ليستقبل متدربين من الأشقاء الأفارقة وجنسيات أخرى، داعيًا الشباب من الجنسين بمحافظات الصعيد والمحافظات المجاورة لقنا إلى الإقبال على التدريب لتأهيلهم لمختلف المهن والحرف، لبداية مشروع صغير يدر دخلاً لهم، موجهًا بمنح المتدربين شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة ليكون بذلك صاحب عمل.

وقال «سعفان» إن المركز بعد تطويره وتغير النمط التدريبى به سيقدم أحدث برامج الدراسة والتدريب وبناء القدرات وتأهيل الشباب وتنفيذ أحلامه وتطلعاته في توفير حياة لائقة وكريمة، مشيرا إلى أن العامل المصرى «جبار» إذا ما توافرت له كل الإمكانات ليصبح أفضل عامل على مستوى العالم. وأضاف أن الوزارة أطلقت العام الماضى عاما للتدريب المهنى، مؤكدًا أن هذا الملف يعتبر من أهم اهتماماته الرئيسية لإحداث الربط المتواكب مع التشغيل، والقضاء على شبح البطالة، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030. وأوضح وزير القوى العاملة أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة لتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة والنهوض بها نهوضًا شاملًا، والبالغ عددها 38 مركزًا و3 ورش ثابتة و13 وحدة متنقلة تمت إعادة وتهيئة وتجديد 8 وحدات من هذه الوحدات وتزويدها بالعربات اللازمة لانتقالها بين جميع المحافظات والأقاليم والنجوع والقرى، لتدريب الشباب على ما تحتاجه سوق العمل.