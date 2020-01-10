شكرا لقرائتكم خبر عن حق الرد.. «الطيران المدنى»: لا يتم إيقاف نشاط البالون الطائر بصورة عشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت «المصرى اليوم» تعقيبًا من وزارة الطيران المدنى على ما تم نشره بالجريدة، الثلاثاء الماضى، تحت عنوان «حل مشكلات المطار والمنطاد.. توفير بدائل للطيران التركى.. وإقامة بورصة إيطالية أهم المطالب».

وجاء في التعقيب، أنه بخصوص موضوع نشاط البالون الطائر، فإنه لا يتم فتح النشاط أو غلقه بصورة عشوائية؛ إنما يتم اتخاذ الإجراءات بالإيق اف عند ظهور مخالفات تؤثر على السلامة الجوية وتهدد أرواح الركاب المصريين أو السياح الأجانب، وكذا في حالة وجود أي مخالفات أو خروج عن الضوابط الصادرة لسلطة الطيران المدنى لتنظيم وتحقيق معايير السلامة الجوية لرحلات البالون، ما يحقق التشغيل الآمن، ويضمن استمرارية عمل النشاط على أكمل وجه، كونه أحد العوامل التي تساهم في تنشيط حركة السياحة بمدينة الأقصر، خاصة أنه غير مسموح مطلقًا لأى حادث أو موقف طارئ يعيد الدولة إلى الوراء في ملف تنشيط السياحة واستعادة الحركة السياحية بعدما اتخذته وزارتا السياحة والطيران المدنى، بالتنسيق مع الجهات المعنية من مبادرات وإجراءات في هذا الشأن. وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بتعطل سيور مطار الأقصر خلال الفترة المشار إليها بالحوار، فإن هذا العطل كان فنيًا طارئًا، ولم يستغرق أكثر من ساعتين- كما أوضح الموضوع المنشور بالجريدة، وهذا يحدث في جميع مطارات العالم وأحدثها عمرًا وتم تدارك ذلك والتعامل مع الموقف الذي لا يمكن اعتباره موقفا دائما، والدليل على ذلك حصول المطار على جائزة المركز الأول في تطبيق قواعد السلامة الجوية على مستوى إفريقيا لعام 2018 من المجلس العالمى للمطارات (ACI)، بعد عدة عمليات تقييمية مكثفة لعدد من المدخلات الواردة من هذه الفئة لمطارات القارة، إذ تم تصنيف البنية التحتية من (ممرات– سيور– مهبط– مبانى ركاب– إجراءات تفتيش وعمليات الحركة الجوية بالمطار، بالإضافة إلى إجراءات السلامة الجوية).

وأكدت الوزارة دعمها الكامل لقطاع السياحة، فبجانب المبادرات المشتركة مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، تضع المطارات السياحية بصفة خاصة، ومنها مطار الأقصر، في مقدمة مشروعات التطوير، لتواكب الزيادة في أعداد السائحين، وتقدم خدمة متكاملة تليق بالمنتج السياحى المصرى.