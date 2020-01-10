شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: الدولة لا تتوقف عن دعم مدينة زويل العلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مقارنة بين القانون رقم 166 لسنة 2019 والمُعدَّل للقانون 161لسنة 2012، بشأن إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذى عالج بدوره بعض القصور الذي شاب القانون 161 لسنة 2012، إذ ربط الأول المدينة بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى داخل الجامعة، مع اعتبارها مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح، وأكد على الالتزام بالحرية الأكاديمية واستقلالية الجامعة.

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وأعرب «عبدالغفار»، خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء المدينة، بحضور الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لها، وعدد من العلماء أعضاء مجلس إدارتها، عن سعادته للتواجد في أحد الصروح العلمية التي ترعاها الدولة، وقال إن هذا القانون أكد أن الهدف من إنشاء المدينة بصفة أساسية هو تشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، والإسهام في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للبحوث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالى والبحث العلمى في الدولة، متطرقًا إلى ما تناوله القانون المُعدَّل- بشأن تشكيل مجلس أمناء المدينة، والذى يصدر بتشكيلة قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية 10 من العلماء البارزين في مجال تخصصهم، و5 من الشخصيات العامة المصرية والعالمية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين، وتكون مدة عضويته 4 سنوات قابلة للتجديد.

وأشار «عبدالغفار» إلى تبنى الدولة مشروع مدينة زويل ودعمها لاستكمال مشروع العالم المصرى الراحل الدكتور أحمد زويل، وفى سبيل ذلك لا تدخر جهدًا من أجل استكمال هذا المشروع العلمى، موجّهًا بوضع المعايير التي سيتم اعتمادها لاختيار أعضاء مجلس الأمناء.

وثمّن الدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب العالمى، أحد أعضاء مجلس إدارة المدينة، دور الدولة في رعاية العلم والعلماء والبحث العلمى من خلال تبنيها هذا الصرح العلمى الذي يخدم الوطن.