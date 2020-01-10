شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار»: إلغاء الحجز الإلكتروني لعدد من وحدات الإسكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلغاء العمل بالحجز الإلكترونى لوحدات الإسكان: «سكن مصر- دار مصر- جنة مصر»، وتنفيذ منظومة جديدة يتم من خلالها طرح وحجز الوحدات من خلال بنك الإسكان والتعمير، والبنوك الأخرى.

وقال «الجزار»، خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية في المنيا، رافقه خلالها المحافظ اللواء أسامة القاضى، إنه يستثنى من المنظومة الجديدة وحدات الإسكان الاجتماعى، لكونها تخضع لقوانين منظمة لها، محذرا من فتح وتنفيذ مشروعات جديدة قبل نفاد الرصيد للوحدات.

وكشف عن تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة بالمدن الجديدة بإجمالى استثمارات 77 مليار جنيه، بينها 33 مليارا في الأشهر الـ6 الماضية، و44 مليارا في الأشهر المقبلة حتى 30 يونيو المقبل، من صندوق هيئة المجتمعات العمرانية، وخارج ميزانية الدولة، لإقامة مشروعات تنموية، موضحا أن المشروعات لجميع فئات الدولة.

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وأوضح خلال لقاء بمقر مدينة المنيا الجديدة، أن حجم الإنفاق على إقامة المشروعات التنموية خلال السنوات الـ5 الماضية يعادل ما تم إنفاقه خلال 25 عاما مضت، حيث بلغ حجم ما تم إنفاقه على مدينة المنيا الجديدة 5.6 مليار جنيه، بينها 3.6 مليارات تم إنفاقها منذ عام 2014.

وشدد على الاهتمام بتجميل الطرق بالمدن الجديدة وعدم اقتصارها على الجزيرة الوسطى، محذرا من التهاون في أعمال التطوير وتنفيذ المشروعات العملاقة.

وتفقد «الجزار» مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالمنيا الجديدة، بطاقة 140 ألف متر مكعب يوميا، والمرحلة الأولى منها بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميا.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام المياه المُعالجة ثلاثياً في رى المسطحات الخضراء بالمدينة، ويتم بالتزامن تنفيذ شبكة الرى للمدينة بالكامل، بحيث يتم الاستفادة من المياه المعالجة في رى الزراعات فور الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة، ودخولها الخدمة، ويتم تحديد نوعية المعالجة «ثنائية- ثلاثية»، طبقاً للهدف من استخدام المياه المُعالجة، سواءً في زراعة الغابات الشجرية، أو رى المسطحات الخضراء، من أجل الاستخدام الأمثل للاستثمارات التي يتم إنفاقها في تلك المشروعات.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن توجه الدولة حالياً هو المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى، باستخدام أحدث الأساليب.