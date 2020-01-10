شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة «نيو جيزة» تحت إشراف «جامعة لندن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرفت كلية «جامعة لندن»، المُصنفة كسابع أفضل كلية في العالم، على تدريب 140 طالباً مصرياً بكلية الصيدلة بجامعة «نيو جيزة»، وذلك على أحدث نظم التدريب في العالم بمجال الصيدلة الإكلينيكية، والإنتاج، والتوزيع، والتسويق، وغيرها من مجالات الإدارة الصيدلية داخل مصانع إحدى شركات الأدوية الوطنية الرائدة في مجال صناعة الدواء بمصر والشرق الأوسط.

وأشادت الدكتورة إيمان ماهر، عميد كلية الصيدلة بجامعة نيو جيزة، بالتعاون القائم بين جامعتها والجانب الإنجليزى، مؤكدة أنه تحالف متميز يمد الطلاب المصريين بأحدث نظم التدريب عالمياً دون الحاجة لسفرهم للتدريب خارج البلاد.

وأضافت ماهر: «حصل الطلاب على شهادات معتمدة باجتيازهم للتدريب، ما سيمثل قيمة مُضافة مهمة لهم في حياتهم العملية المقبلة»