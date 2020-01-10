شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تدخل على خط اكتشاف سرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد باحثون في الولايات المتحدة وبريطانيا أن أحد أنظمة الذكاء الصناعى الذي تطوره جوجل أثبت دقة مماثلة لدقة خبراء الأشعة في اكتشاف الإصابة بسرطان الثدى، استنادا إلى التصوير بالأشعة السينية، وأظهر النظام الآلى كفاءة في تقليل الأخطاء البشرية. وأكدت الدراسة التي نشرتها مجلة «نيتشر» العلمية أن الذكاء الصناعى يثبت من جديد إمكانياته في تحديث دقة فحص سرطان الثدى الذي يصيب امرأة من بين كل 8 نساء في العالم.

وتقول الجمعية الأمريكية للسرطان إن نسبة الخطأ لدى أطباء الأشعة في تشخيص سرطان الثدى من خلال التصوير بالأشعة السينية تبلغ 20 بالمائة وإن نصف النساء اللائى خضعن للفحص خلال فترة 10 سنوات جرى تشخيص إصابتهن بالمرض بطريقة خاطئة. وقال أحد المشاركين في الدراسة إن نتائجها التي وضعت بالتعاون مع وحدة DeepMind للذكاء الصناعى بجوجل تمثل تقدما كبيرا في إمكانية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى.