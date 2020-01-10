شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تحسم الجدل: 4 شروط صارمة لتجميد البويضات.. والتبرع مرفوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الموقف الدينى من عملية تجميد البويضات أثار الكثير من التضارب في الفترة الماضية، حتى حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل، وأكدت إجازة عملية تجميد البويضات بعد الجدل الذي أثارته الفتاة المصرية ريم مهنا بإعلانها القيام بتلك الخطوة لتكون أول فتاة مصرية تقوم بذلك.

وعبر حساب الدار على فيس بوك، أشار بيان صحفى إلى أن «عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعى إذا ما تمت وفق ٤ ضوابط، فهى تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعى، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى». وقال البيان: «هناك عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، تتمثل في أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة وإدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام العلاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوى، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما، إضافة إلى حفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة، فضلا عن ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة، علاوة على ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلى فيما بعد».