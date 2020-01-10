شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكي يكتشف 20 أخًا وأختًا من «أب بيولوجي» واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاب أمريكى، قاده شغفه في البحث عن أصوله إلى تعرفه على أكثر من 20 أخًا وأختا له من نساء مختلفات أنجبن بعد حصولهن على «اللقاحات اللازمة» من بنك الحيوانات المنوية.

الشاب الذي يُدعى «رايان كرامير»، كان يفتقد إلى الأب، ظهر لديه اهتمام كبير منذ طفولته بالتعرف على أصوله، وأرسل طلبا إلى «بنك الحيوانات المنوية» وهو في سن الثامنة، وقبل أن يعرف أباه، تعرف على عدد من إخوته وأخواته الذين بلغ عددهم حتى الآن 20 فردا، بعد تحليل ومطابقة الحمض النووى لهم.

وذكرت قناة «إن بى سى» أن الإخوة والأخوات غير الأشقاء لكرامير باتوا ينظمون لقاء بينهم مرة في السنة، وأسسوا مجموعة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» للتواصل فيما بينهم، خاصة أن كرامير يعتبر هذا العدد من الإخوة والأخوات «نعمة كبيرة.. لا يمكن تعويضها». كذلك تعرف كرامير في وقت لاحق على أبيه وبقى على تواصل معه، رغم أنه يعتبر أن العلاقة بينهما، في الأكثر، تشبه العلاقة مع العم أو ابن العم أكثر من العلاقة بين ولد وأب.