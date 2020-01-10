شكرا لقرائتكم خبر عن «الوديعة المنوية».. 3 طرق للحصول على العينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كما يُوجد تجميد للبويضات لدى المرأة، يوجد أيضا تجميد للحيوانات المنوية عند الرجال، وله عدة أسباب يذكرها الدكتور وائل زهدى، أستاذ الذكورة والعقم بكلية الطب جامعة القاهرة، منها مرضى الأورام وتناول المريض العلاج الكيماوى، إضافة إلى ضعف السائل المنوى لأسباب غير معروفة والعلاج لا يأتى بنتيجة؛ لذا يتم التجميد احترازيا.

ومصدر الحصول على الحيوان المنوى يختلف من مريض لآخر، فيمكن الحصول عليه بطريقة عادية من خلال السائل المنوى، أو يمكن الحصول عليه من خلال القذف الكهربائى، أو الخصية أو «البربخ» على حسب الحالة نفسها، وشروط التجميد يذكرها الدكتور زهدى لـ«المصرى اليوم»، وأبرزها أن يكون الحيوان المنوى يخص المريض نفسه وليس أحد من أفراد أسرته، لأن هذا ممنوع في مصر، وقبل الحفظ يتم تحليل السائل المنوى وتقييم الحالة قبل التجميد، وممنوع دخول طرف ثالث في الإجراءات، وكل عام يُجدد أصحاب العينة الاشتراك للتأكيد على الاستمرارية في الحفظ وتجديد الاتفاق بينه وبين البنك.

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ويضيف زهدى: «يتم التعامل مع كل حالة بشكل منفرد، ومستحيل أن يتم تجميد حالتين معا في توقيت واحد، لتلافى احتمالية حدوث خطأ أو خلط في الأنساب، بحيث كل خطوة يقوم بها فردان، الأول يقوم بالإجراءات والثانى شاهد عليها ويراجعها، وفى النهاية يتم حفظها في نسختين الأولى ورقية والثانية إلكترونية».

وبالنسبة لإجراءات الحفظ، يقول أستاذ الذكورة إن التسكين وحفظ العينة يكون في «تنك» من النيتروجين السائل، مُقسم لغرف، والغرفة مُقسمة لحجرات أصغر، والحجرة بها بما يشبه «عصا شفط العصائر» تُوضع فيها العينة، ويوجد كود بالألوان عليه جميع بيانات صاحب العينة، ووقت الفك أيضا يكون بحضور الاثنين الموقعين على الحالة «المنفذ للإجراءات والشاهد عليها» بالإضافة لصاحب العينة، وبعد الفك يتم عمل مقارنة بين النتائج وقت الفك والنتائج قبل التجميد كإجراء احترازى (يعنى مثلا أن يكون عدد الحيوانات وقت التجميد مائة الف، ووقت الفك 50 مليونًا- هذا غير وارد)، لافتا إلى أنه يتم التجميد بوضع مادة حافظة على الحيوان المنوى لحمايته أثناء التبريد، ثم يُوضع داخل جهاز ثم في تنك نيتروجين سائل درجة حرارته 200 درجة تحت الصفر.

وفيما يتعلق بإعدام العينة، أشار زهدى إلى أن إعدام القُصيبات لأسباب شخصية يتم وفق طلب صاحبها، ولكن هناك حالات صعبة من الناحية الطبية فإذا أراد صاحبها الإعدام يجلس مع استشارى ذكورة لإطلاعه على المشورة الطبية لأهمية الحفظ نظرا لصعوبة حالته وصعوبة الحصول على حيوانات بديلة، فإذا أصر على الإعدام يُوقع على إقرار يفيد برغبته في ذلك، كما أن الحيوان المنوى بعد الفك غالبا يكون ضعيفا، وبالتالى قد يحتاج لحقن مجهرى.

وحول التكلفة المادية للحفظ، أوضح وائل زهدى أن مصدر الحيوان المنوى يختلف من حالة لأخرى، وهذا يجعل السعر متفاوتا، ولكن بشكل عام التكلفة ليست كبيرة مقارنة بفوائدها.