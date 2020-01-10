شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» و«الثقافة» يبحثان إنشاء منصة للمحتوى الثقافي على بنك المعرفة للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لإثراء المفاهيم الثقافية والفنية وتذوق الجمال بين طلاب المدارس ،وذلك في إطار الجهود المستمرة لاستكمال إعداد النظام التعليمي الجديد 2.0.

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وقال «شوقي» إن الوزارة قد إنتهت من إعداد المناهج الجديدة لصفوف رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي، والتي تتضمن مفاهيم احترام الآخر والعمل الجماعي والتنوع وغيرهم، بهدف بناء الشخصية المصرية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن المناهج الجديدة تنمي القيم الثقافية لدى الطلاب ولكن لابد من العمل مع وزارة الثقافة لتقديم أقصى قدر معرفي ثقافي للطلاب.

ومن جانبها، أثنت وزيرة الثقافة على الجهود المبذولة في النظام التعليمي الجديد، مشددة على أهمية العمل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدمج المفاهيم الثقافية والذوقية بمناهج النظام التعليمي الجديد.

وخلال الاجتماع تم مناقشة إنشاء منصة للمحتوى الثقافي تكون متاحة على بنك المعرفة المصري لأبنائنا الطلاب، ذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة المسارح المدرسية والتعاون بين الوزارتين لبناء قدرات المعلمين ودعم المسابقات والأنشطة الفنية.