شكرا لقرائتكم خبر عن "عشان تحفظ حقك".. 9 شروط لتحرير محضر شرطة سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيراً منا يتعرض لمشاكل يومية تصل أحياناً كثيرة بالتنازل عن حقه القانونى بمجرد سماعك «هنروح القسم ونعمل محضر»، وفى الأغلب لا يهتم الكثير بمحضر الشرطة، ويبدأ بالاهتمام بالنزاع وجوانبه بالمحكمة، لكن كلما كان المحضر به كافة المعلومات والبيانات ويلم بكافة جوانب الواقعة يرجح كفة محرره فى النزاع.

”الخليج 365” يشرح فى خطوات كيفية تحرير المحضر داخل قسم الشرطة من الناحية الموضوعية:

1- الذهاب إلى قسم الشرطة وطلب عمل محضر.

2 - سيقوم أمين الشرطة بسماع الواقعة التى تريد أن تحرر المحضر بشأنها لأنهم يكون لديهم محاضر مصورة مسبقا، أما اذا كان المحضر ليس من بين تلك المحاضر يقوم بإخراج ورق، ويقوم بكتابة ما تمليه عليه ومن حقك كتابة أى شىء فى المحضر وليس له الاعتراض فقط التدوين.

3 - تقوم بالتوقيع على أقوالك وإذا كنت ستقدم صور مستندات سيقوم بإرفاق الصورة بالمحضر بعد الاطلاع على الأصل، ويقوم بكتابة نظر وإرفاق على الأصل، بالإضافة إلى إرفاق صور التوكيلات إن كنت تحرر المحضر بصفتك محامى (وكيل ).

4 - أخذ رقم المحضر والتأكد من الرقم منه.

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5 - إذا كان قد تحرر المحضر داخل نقطة الشرطة سيأخذ رقم أحوال ويذهب إلى القسم، وتضطر للعودة للنقطة فى يوم آخر حتى تأخذ رقم الصادر للقسم وبعده تذهب إلى القسم لتعرف إذا كان سيأخذ رقم جنح أم لا (بحسب نوع المحضر).

6- المحضر يذهب النيابة وتتابعه بالرقم فى النيابة.

7 - فى المحكمة نوعين من الجداول وهما:

- جدول الإدارى للمحاضر الإدارية (يقيد المحضر برقم إدارى إذا كان محضر تعدى بالسب والشتم و المنازعات السكنية).

- وجدول للجنح للمحاضر التى تقيد جنح (يقيد المحضر برقم جنح إذا كان المحضر جنحه ضرب أو سرقة لا يمنع قيد المحضر فى رقم الجنح من حفظه).

8 - المحضر ينزل للاستيفاء وبيستلمه وكيل نيابة وتستطيع معرفة اسمه من الجدول للمتابعة وإضافة جديد بالمحضر تكتب طلبا وتذهب الاستيفاء.

9- المحضر إما يجرى حفظه أو تحديد جلسة محاكمة له.