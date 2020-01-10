شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذيرات الأرصاد..6 توجيهات من التنمية المحلية للمحافظات تحسبا للطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة عن سقوط أﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى، ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧًﺎ، ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻔيفة إلى ﻣﺘﻮﺳطة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد، وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ على اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ الإﺣﺴﺎس ﺑﺒﺮودة اﻟﻄﻘﺲ وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ.

اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أصدر عدة توجيهات للمحافظات لمواجهة سوء الأحوال الجوية كما يلى:

1- رفع درجة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ خاصة فى المحافظات التى تشهد سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة لسرعة التعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار.

2- التنسيق مع الأجهزة المعنية لتسهيل حركة المرور بالشوارع وحركة سير المواطنين وحل مشكلات الصرف الصحى.

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3- استمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية فى المحافظات التى تواجه سقوط الأمطار وبالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات.

4- التأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.

5- مراجعة أعمدة الإنارة فى الشوارع والتأكد من سلامتها حفاظا على أرواح المواطنين.

6- استمرار رفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحي على مستوى المحافظات، والتى تعمل بكامل طاقتها والاستعداد لحل أى مشكلة تتعرض لها المحطات وبأسرع وقت وأعلى كفاءة مع إمكانية التنسيق بين المحافظات المجاورة عند حدوث أى أزمة.

وتوقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، بدء تحسن أحوال الطقس السبت المقبل، ما يساعد فى إعادة فتح الموانئ البحرية التى أغلقت على مدار اليومين الماضين نتيجة نشاط الرياح والأمواج العالية، مشيرًا إلى أن هذا النشاط كان له مردود سلبى على البحر المتوسط ما أدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.