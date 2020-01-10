شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المعارضة التركية تفضح أردوغان: خسرنا الشرق الأوسط بسبب مواقفه العدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، وزعيم المعارضة التركية، كمال أوغلو، أكد أن السياسة الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان كانت خاطئة ومعادية للشرعية الدولية، خاصة حيال مصر، إذ وقف نظام أردوغان ضد المؤسسات الحاكمة فى القاهرة التى تتمتع باعتراف دولى، حيث أوضح نزاع تركيا مع مصر أدى إلى خسارة أنقرة لمواقف القاهرة، ما أدى فى النهاية إلى خسارة النظام التركى للشرق الأوسط برمته.

وقال زعيم المعارضة التركية، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ورجاله دائمًا ما يعملون على استهداف مصر وقادتها ومؤسساتها، خاصة الأزهر، مؤكدا أنه لابد من تغيير سياسة تركيا الخارجية 180 درجة، قائلا: فإذا أبعدت السياسة الخارجية عن كونها مسألة قومية، وحولتها لتكون إدارة للسياسة الداخلية فإن المجتمع هو من يدفع الثمن وهذا هو الوضع الذي وصلنا إليه.

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واستطرد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض: ما هى الفائدة التى عادت على تركيا من سياستها فى سوريا؟، نحن من دفع 40 مليار دولار.. وماذا يقول أردوغان؟ يقول: إذا لزم الأمر سندفع 40 مليار دولار مرة أخرى، فماذا كسبنا فى سوريا؟ وما الفائدة التى عادت علينا؟

كان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أكد ارتفاع سعر المياه في بلدية دياربكر التركية بنسبة تتراوح ما بين 35 - 330 %، حيث تبين أن البلدية تستهدف جمع إيرادات 200 مليون ليرة تركية من خلال رفع الأسعار، وهو ما لم تُعلن عنه، مشيرا إلى أن وراء القرار، وإلى محافظة دياربكر التركية حسن بصرى جوزال أوغلو، الذى عُين كوصى على البلدية، نيابة عن رئيسها سلجوق ميزراقلى الذى عُزل بقرار من وزارة الداخلية التركية.