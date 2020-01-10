شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إغلاق شارع الهرم جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، ولمدة 3 أيام فى إغلاق شارع الهرم جزئيًا بسبب أعمال مترو الأنفاق فى الاتجاهين، وذلك لنقل مرفق الغاز الطبيعى المتعارضة مع مسار الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق.

وتنهى الأعمال يوم الأحد 12 يناير الجاري، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك بمناسبة القيام بأعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع، والتى تستلزم غلقا جزئيا بشارع الأهرام أمام سفارة النيجر ومستشفى الهرم، على أن تكون الأعمال لمدة 3 أيام.

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وتستمر الأعمال من منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحاً، خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية، مع مراقبة شارع الهرم، والشوارع المحيطة بكاميرات المراقبة المنتشرة بالمنطقة منعا لظهور أى زحام مرورى أمام حركة السيارات.

يذكر أنه تجرى عمليات توسعة وتطوير لعدد من الشوارع الجانبية والرئيسية والرابطة بين منطقتى الهرم وفيصل، لإنشاء محطات مترو الخط الرابع لمترو الأنفاق الـ13 محطة، مع إجراء تحويلات مرورية بشارع الهرم خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاحات والتوسعة للشوارع.

وتكون أعمال من محطة حي الأشجار مرورًا بالطريق الدائري ونزولا إلى ميدان الرماية وشارع الهرم حتى نهايته ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة الفسطاط ويتم الربط مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، والمرحلة الأولى تضم 17 محطة، منها 11 محطة بشارع الهرم.