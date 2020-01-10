شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية فى محيط ستاد السلام قبل لقاء الزمالك وزيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، من تواجدها بمحيط استاد السلام، الذى يستضيف اللقاء المرتقب بين النادى الزمالك وزيسكو يونايتد، فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتحرص أجهزة الأمن على تأمين المسارات المؤدية إلى الاستاد، لتأمين الحافلات التى تقل لاعبى الفريقين، فضلاً عن تأمين طاقم التحكيم، وتستمر عمليات التأمين لحين الانتهاء من المباراة.

وشدد خبراء أمنيون، على أهمية الالتزام بالتعليمات الأمنية وعدم الخروج عن المألوف وعدم حمل لافتات مسيئة أو شماريخ، والظهور فى مشهد يليق بالرياضة المصرية.

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وتلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يفيد برفض الأخير طلب نادى الزمالك بنقل مباراته المقبلة أمام زيسكو يونايتد الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، إلى استاد القاهرة بدلاً من استاد السلام، رغم حصول الفريق الأبيض على الموافقات الأمنية، إلا أن كاف اشترط أن يحدث ذلك قبل المباراة بـ10 أيام وفقًا للائحة.

كان مسئولو نادى الزمالك طلبوا من اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لنقل مباراة الفريق أمام زيسكو فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا من استاد السلام إلى استاد القاهرة، ويرغب مسئولو الزمالك فى خوض المباراة على استاد القاهرة لجودة أرضيته كما أن اللاعبين بدأوا فى التعود على أرضية استاد القاهرة بعد خوض الفريق مباريات الدورى عليه.

وتقام مباراة زيسكو يوم 10 يناير المقبل، وتعادل الفريقان السبت الماضى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدف لكل فريق، ليحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.