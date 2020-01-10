أخبار مصر

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تطلق 50 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة تطلق 50 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزير الأوقاف يعتمد 47 مليونًا لإحلال وتجديد المساجد ومشروع المسجد الجامع

 

100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة

 

الهجرة: القيادة السياسية تضع القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياتها

 

الصحة تفتتح أعمال تطوير الاستقبال بمستشفى أحمد ماهر التعليمى بتكلفة 13 مليون جنيه

 

الأرصاد: طقس شديد البرودة وموجة صقيع بسانت كاترين والصغرى تحت الصفر

 

وزيرة الصحة: إطلاق 50 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

Advertisements

 

جهاز تنمية التجارة يعلن إنشاء البورصة السلعية رسميا

 

وزير النقل يطالب بسرعة الانتهاء من تطوير كوبرى إمبابة المخصص لحركة القطارات

 

الأزهر يشارك بمعرض الكتاب للعام الرابع على التوالى والشعراوى شخصية الجناح

 

هيئة الطرق: انتهاء تنفيذ محور بديل لطريق خزان أسوان خلال عامين

 

البيئة: 425 ميجا وات مقدار الوفر المحقق فى الكهرباء خلال ساعة الأرض فى 2019

 

الأوقاف تصدر قرارا بتصعيد والتجديد لقائمة شبابية لتولى مناصب عليا

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. الصحة تطلق 50 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا