أخبار × 24 ساعة.. الصحة تطلق 50 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزير الأوقاف يعتمد 47 مليونًا لإحلال وتجديد المساجد ومشروع المسجد الجامع 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة الهجرة: القيادة السياسية تضع القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياتها الصحة تفتتح أعمال تطوير الاستقبال بمستشفى أحمد ماهر التعليمى بتكلفة 13 مليون جنيه الأرصاد: طقس شديد البرودة وموجة صقيع بسانت كاترين والصغرى تحت الصفر وزيرة الصحة: إطلاق 50 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية Advertisements جهاز تنمية التجارة يعلن إنشاء البورصة السلعية رسميا وزير النقل يطالب بسرعة الانتهاء من تطوير كوبرى إمبابة المخصص لحركة القطارات الأزهر يشارك بمعرض الكتاب للعام الرابع على التوالى والشعراوى شخصية الجناح هيئة الطرق: انتهاء تنفيذ محور بديل لطريق خزان أسوان خلال عامين البيئة: 425 ميجا وات مقدار الوفر المحقق فى الكهرباء خلال ساعة الأرض فى 2019 الأوقاف تصدر قرارا بتصعيد والتجديد لقائمة شبابية لتولى مناصب عليا

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