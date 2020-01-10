شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عمليات و أوناش لمجابهة الأمطار المتوقعة والرياح المثيرة للأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ لمتابعة حركة السيارات بالمحاور والميادين، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار وحدوث رياح مثيرة للأتربة على الطرق، وشملت الخطة نشر الخدمات المرورية على الطرق، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وتشكيل غرف عمليات للمتابعة أولا بأول.

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية ناتجة عن الرياح الشديدة على الطرق وحفاظا على الأرواح وللتدخل في حالات الطوارئ، دعت الإدارة إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريع، فيما ناشدت الإدارة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة.

كما تنسق الإدارة العامة لمرور مع هيئة الصرف الصحى و المحافظة و الحماية المدنية للعمل على استقبال الأمطار، وسحب أى تراكمات للمياه بمطالع ومنازل الكبارى، مع تجهيز غرفة عمليات بكل جهة وأطقم أفراد محددة، وبيان دور كل طرف والتنسيق المستمر بين كافة الجهات.

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وفى حالة ظهور رياح محملة بالأتربة على الطرق، وطالبت إدارة المرور جميع السائقين بتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف، وشددت إدارة المرور على قائدى السيارات بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع والنور الأمامى فى الوضع المنخفض و انعدام الرؤية.

وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار "الحارة المرورية" مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع، واستخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا، واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أطرافه مطلقاً. حركة السيارات حركة السيارات.

وأكدت إدارة المرور، أنه فى حال حدوث عطل فجائى للمركبة يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار، ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير و يمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد الإحساس ببرودة الطقس ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى متوسطة ومناطق من شمال الصعيد.