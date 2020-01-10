"90 جنيهًا للفرد".. مصادر تكشف ملامح منظومة الدعم النقدي المُنتظر تطبيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، إن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط طرح قبل فترة، وستبدأ الحكومة دراسته بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، والتوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية.

ملف الدعم النقدي المشروط أو منظومة الدعم الرقمية أعادها للإذهان الدكتور علي مصيلحي وزير التموين بعد عودته للوزارة في عام 2017، وتم بحث مجموعة من التصورات والأقترحات المتأنية حول المنظومة لبحث الشكل الأمثل للتطبيق.

مصادر بوزارة التموين كشفت لـ"الخليج 365"، ملامح المنظومة والتي تشمل تحويل دعم الخبز للمواطن من عدد (5 أرغفة يوميًا لكل فرد) إلى قيمة مالية ثابتة كل شهر(90 جنيهًا لكل فرد)، يحصل عليها المواطن ويخصم منها المخبز قيمة الأرغفة المباعة له بشكل لحظي دون اللجوء لتسويات بين المخبز ووزارة التموين والذي يتم عبر منظومة الدعم السلعي لمنظومة الخبز الحالية، وبذلك يتم حساب المواطن عن كل رغيف لا يتم صرفه بـ60 قرشًا كسلع.

وأضافت المصادر: "الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه".

كان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار رقم (15) لسنة 2019، والخاص بشأن تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم بالمخابز البلدية في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1552) لسنة 2019، وبناءً عليه يتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود (السولار) في عملية الإنتاج على النحو التالي:نوع الخبز (ماو) الطري بتكلفة تصنيع 17.10 قرش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف 60.50 قرشًا، وخبز (ماو) ملدن بتكلفة تصنيع 19.10 قرش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف 62.57 قرش، وخبز محجر بتكلفة تصنيع 16.06 قرش، وتكلفة الرغيف تبلغ 60.90 قرش.

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ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري، على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بحساب وسداد تكلفة المخابز البلدية التي تنتج الخبز البلدي المدعم على النحو الموضح بالمادة الأولى بعد خصم ما يسدد المواطن من سعر الرغيف 5 قروش، وطبقًا لما يتم إثباته من مبيعات على النظام بموجب ماكينات الصرف بكل مخبز.

وقال عطية حماد، رئيس شعبة مطاحن القاهرة، إن 1300 مخبزًا بمحافظة القاهرة بنسبة 80% وقعوا على تفويض للمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للانضمام إلى منظومة الدعم الرقمية الجديدة التي تستهدف وزارة التموين تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وأضاف: "التفويض البنكي الذي يوقعه صاحب المخبز يتيح لاتحاد البنوك أن يحصل على ثمن الدقيق مباشرة من صاحب المخبز في نهاية يوم العمل، وذلك من أجل توصيله للمطحن، وفي نفس الوقت يتيح لاتحاد بنوك مصر بخصم ثمن القمح لحساب هيئة السلع التموينية من أجل ضخه للمواطن مرة أخرى، حيث ستتيح المنظومة للمواطن حصته من الخبز نقدًا داخل بطاقة التموين، ويخصم صاحب المخبز قيمة رغيف الخبز نقدًا من بطاقة المواطن مقابل كل رغيف يحصل عليه بشكل مباشر لينزل في رصيد صاحب المخبز يوميًا.

وأشاد "حماد" بالمنظومة الجديدة والتي ستتضن مزايا كبيرة لصالح أصحاب المخابز والمواطنين، كما أنها تتيح للمواطن الحرية كاملة في تحديد أولويات إنفاقه للدعم النقدي المخصص له داخل بطاقة التموين، كما أشاد بالتحول الرقمي الذي تشهده وزارة التموين في زمن قياسي.

وتبلغ قيمة الدعم في ميزانية الدولة للعام المالي 2019/2020، مبلغ 89 مليار جنيه، بعد أن كانت 86 مليار جنيه العام الماضي، ويحصل كل مواطن مسجلًا في منظومة الدعم على سلع غذائية بقيمة 50 جنيهًا، و3 أرغفة خبز يوميًا. ويبلغ الذين يقومون بصرف الخبز 71 مليون مواطن و64 مليونا و400 ألف من السلع التموينية.