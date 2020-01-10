"أمطار غزيرة ورعدية".. تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الجمعة، هطول للأمطار الغزيرة والرعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وذكرت الهيئة في بيان لها، الخميس، أن الرياح ستكون غدًا، أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية وفق موقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 09 17

شبين الكوم 09 17

طنطا 10 17

دمنهور 10 17

الإسكندرية 11 17

بلطيم 10 17

مطروح 11 15

السلوم 08 15

سيوة 07 12

بورسعيد 10 14

دمياط 10 14

الزقازيق 09 16

الإسماعيلية 11 16

السويس 11 17

العريش 08 16

رفح 07 15

رأس سدر 12 15

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نخل 03 14

نويبع 10 15

طابا 08 14

كاترين 00 04

الطور 08 13

شرم الشيخ 12 18

الغردقة 11 18

مرسى علم 10 18

الفيوم 09 17

بني سويف 09 17

المنيا 07 17

أسيوط 06 16

سوهاج 05 17

قنا 05 17

الأقصر 06 17

أسوان 09 17

أبوسمبل 06 16

الوادي الجديد 03 16

شلاتين 13 21

أبورماد 14 20

حلايب 16 19

رأس حدربة 17 20