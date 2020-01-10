3 سيارات إطفاء تخمدا حريقا في شقة بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الخميس، من السيطرة على حريق اندلع بوحدة سكنية بمدينة الشيخ زايد. تلقى مشرف غرفة عمليات إطفاء أكتوبر بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عثار سكني بالحي الـ11 بمدينة الشيخ زايد. دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء، وأمكن السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة دون إصابات.

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