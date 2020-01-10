غلق كورنيش الوراق جزئيا لمدة 8 ساعات لإصلاح كسر خط مياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي لشارع كورنيش النيل أمام مستشفى حميات إمبابة لمدة 8 ساعات؛ لإصلاح كسر بماسورة مياه الشرب خط 600 مم. الغلق سيشمل الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات إلى الوراق بدءا من العاشرة مساء غدِ الجمعة وحتى السادسة من صباح بعد غد السبت دون تعطيل للحركة المرورية. وأوضحت الإدارة أنه سيتم تعزيزا الخدمات المرورية ونشر العلامات التحذيرية؛ لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط منطقة العمل لتفادى التكدسات.

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