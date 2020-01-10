أخبار مصر | روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علمت "الخليج 365" من مصادرها داخل وزارة السياحة والآثار، أن الدكتور خالد العناني سيشهد غدًا الجمعة، افتتاح جامع الفتح الملكي في حي عابدين والذي يعد أحد أهم المساجد الملكية في القاهرة، وحصلت "الخليج 365" على عدد من صور المسجد من الداخل قبل افتتاحه، حيث انتهى ترميمه رسميًا منذ أسبوع وتفقده وزيري السياحة والآثار والأوقاف ومحافظ القاهرة.

والمسجد كان عبارة عن زاوية صغيرة للصلاة عرفت بجامع الفتح وتطل على شارع عابدين ولما أسس عابدين بك قصره شغل المسجد الجزء الشرقي منه وأوقف عليه الأوقاف فعرف باسم جامع عابدين وعندما أنشأ الخديوي إسماعيل قصر عابدين الملكي، في مكان قصر عابدين بك، أصبح المسجد داخل سور القصر.