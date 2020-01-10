أخبار مصر | روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روائع جامع الفتح الملكي قبل افتتاحه رسميا غدًا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
والمسجد كان عبارة عن زاوية صغيرة للصلاة عرفت بجامع الفتح وتطل على شارع عابدين ولما أسس عابدين بك قصره شغل المسجد الجزء الشرقي منه وأوقف عليه الأوقاف فعرف باسم جامع عابدين وعندما أنشأ الخديوي إسماعيل قصر عابدين الملكي، في مكان قصر عابدين بك، أصبح المسجد داخل سور القصر.
وساحة الصلاة داخل المسجد عبارة عن مربع متساوي الأضلاع، تتوسطه أربعة أعمدة من الجرانيت الأحمر، والمحراب الذي يقع بوسط جدار القبلة، مزخرف من الداخل بأنواع من الرخام الملون، وعلى يمينه يوجد منبر من الرخام، زخرف بنقوش نباتية بالحفر البارز ومذهبة.
وألحق بهذا المربع ثلاث مجموعات من المباني من جهته الغربية والجنوبية وكذا الشرقية، وهذه الملحقات بها أروقة ودهاليز وغرف تقوم بخدمة أغراض المسجد المتعددة، وتوجد الواجهة الرئيسية للمسجد في الجهة الغربية منه وهي تشرف على حديقة قصر عابدين ويبلغ ارتفاعها 15،70 متر ويتوسط الواجهة الغربية المدخل الملكي للمسجد وتقع مئذنة الجامع في الركن الجنوبي الشرقي للجامع.