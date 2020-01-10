مصر | "ضبطهما في وضع مخل".. أقوال الزوج بواقعة الطبيب والعشيقة بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضبطهما في وضع مخل".. أقوال الزوج بواقعة الطبيب والعشيقة بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة سقوط طبيب بشري من الطابق ال12 بعقار بمنطقة الهرم، إثر هروبه من زوج عشيقته، واستمعت لأقوال الزوج الذي أكد، أنه في يوم الواقعة عاد من عمله مبكرًا، ولم يتوقع بوجود أحد في المنزل، وفور دخوله لغرفة النوم، وجد المجني عليه وزوجته في وضع مخل، فارتدي الطبيب ملابسه سريعًا وحاول الهرب، فيما حاول الزوج الإمساك به للانتقام منه وكان قد سقط من الشرفة سريعًا.

وأفادت التحقيقات، أن الطبيب من محافظة أخرى ويقطن بمنطقة الجيزة، وكان يتردد على شقة العشيقة لاقامه علاقة محرمه في غياب زوجها منذ أشهر عديدة.

ووجه الزوج أمام النيابة تهمه الزنا لزوجته، فيما أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت مناظرة النيابة، بجنوب الجيزة لجثة طبيب سقط من الطابق ال12، إثر هروبه من زوج عشيقته، أنه مصاب بكسر في الجمجمة، وكدمات وجروح متفرقة بجسده، فيما طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثته للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية، لقطاع غرب الجيزة، أن الطبيب كان يمارس علاقة محرمة مع عشيقته، وعند مشاهده الزوج حاول الهرب فسقط جثة هامدة، وحرر محضر بالواقعة.