شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية الكونغو برازافيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، الخميس، جان كلود جاكوسو، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون الكونغوليين في الخارج بالكونغو برازافيل، الذي يحمل رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي من الرئيس دنيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا.
وسبق أن توجه السفير حمدي سند لوزا يوم 2 يناير 2020، إلى الكونغو برازافيل لتسليم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس ساسو نجيسو، اتصالاً بالشأن الليبي.
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