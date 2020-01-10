شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: الدولة المدنية بمصر موجودة منذ محمد علي.. والخلافة العثمانية احتلال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الدولة المدنية في مصر موجودة منذ عهد محمد علي ، لأنه أول من أسس دولة مؤسسات تقوم على الشعب والحكومة والفصل بين السلطات.
وتابع الخشت خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الخلافة العثمانية لم تكن خلافة وإنما احتلال لدول عربية وإسلامية.
وأردف الخشت أن الحكم الملكي كان مدنيا حتى ظهور فكرة الخلافة وسقوط الخليفة عبد الحميد .
وأوضح الخشت أن مصر حاليا يطلق عليها مفهوم الدولة المدنية الوطنية على مستوى السلطة وليس على مستوى طرق التفكير.
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