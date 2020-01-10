شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 25 أخرين فى تصادم أتوبيس وسيارة نقل ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخصان مصرعهما وأصيب 25 آخرين، اليوم الخميس،فى حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام وسيارة نقل بمقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور دائرة محافظة بني سويف، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ 15 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتم نقل 13 مصابا إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى، و12 مصابا آخرين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وايداع جثتين مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن الأتوبيس رقم 1354 ب ه أ التابع لأحد الشركات قد اصطدم بالسيارة النقل رقم 5113 ي د أ مما أسفر عن وقوع الحادث.

وفى وقت سابق لقى زوج مصرعه، وأصيب زوجته وثلاثة من أطفالهم بإختناق من مدفأة بمنزلهم بقرية "باروط" التابعة لمركز بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى سويف يفيد بوصول مستشفى بني سويف التخصصى جثة هامدة لأب وإصابة زوجته و3 من أطفالهم نتيجة إختناق من مدفأة.

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وبالإنتقال والفحص، تبين أن الجثة لأب ويدعى"أحمد.ج.ش" 35 سنة، أعمال حره وتم إيداعه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة زوجته "أميرة ع.ع" 28 سنة، وأطفالهم "أميرة" 9 سنوات" و"محمد" 6 سنوات، و"محمود" 3 سنوات ومقميون بقرية "باروط" التابعة لمركز بني سويف وتبين إصابتهم بإختناق نتيجة من مدفأة وحالتهم الآن مستقرة، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة والتى أمرت مباحث مركز شرطة بنى سويف بالتحرى حول الواقعة.