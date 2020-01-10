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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد حفل توزيع جوائز مسابقة العمل الأول للموهوبين في المجالات الادبية والان مع تفاصيل الخبر
وفي كلمته أكد وزير الشباب الرياضة على أن الوزارة تسعى إلي إكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات وذلك بالتعاون مع مختلف الوزرات والمؤسسات والهيئات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي إهتماما خاصا بإكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات.
وأختتم وزير الرياضة أشرف صبحي كلمته بتهنئة كل الفائزين معربا عن سعادته بهذا الجيل من الشباب المبدع، مطالبا القائمين على هذه المسابقة بتوسيع قاعدة المنافسة للمشاركين في النسخ القادمة من هذه المسابقة، والاهتمام والتواصل مع من فازوا بالنسخة الحالية، موجها الشكر لمؤسسة دار المعارف العريقة برئاسة الكاتب الصحفي الكبير سعيد عبده رئيس مجلس الإدارة على جهودها في هذه المسابقة ورعايتها لهؤلاء الموهوبين.
كانت وزارة الرياضة بقيادة أشرف صبحى وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة، والتى تمثلها إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك خلال مؤتمر صحفى ع بمقر وزارة الشباب والرياضة، ويهدف البروتوكول لتفعيل وتنفيذ الأنشطة والمشروعات الثقافية والشبابية من خلال الهيئات الشبابية والرياضية وقصور الثقافة، إطار التعاون بين وزارة الرياضة ومختلف الوزارات بما يخدم الشباب فى كل المجالات ، كما عقدت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى والمصرى لكرة اليد مع وزارة التربية والتعليم، بهدف نشر لعبة كرة اليد بالمدارس، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.
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