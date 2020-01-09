شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: العالم لن ينسى دور مصر في «فرملة» مخطط الشرق الأوسط الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك دولًا لن تنسى لمصر ولا جيشها العظيم أو قائدها الوطني «فرملة» تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد وإسقاط جماعة الإخوان التي كانت أداتهم في تنفيذ الاستراتيجية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأضاف، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك دولا منزعجة من تنامي قوة الجيش المصري الذي بات قوة إقليمية كبرى مجهزة بأحدث الأسلحة.
وتابع «بكري» أن الأوضاع المشتعلة بين أمريكا وإيران تجعلنا أمام عنوان واحد، وهو كيفية طرد القوات الأجنبية من المنطقة، متابعا أن القوات الأجنبية بدأت تنسحب من سوريا والعراق، وهذا هدف تحرري يسعى له الجميع.
وأكد بكري أنه لا يمكن بعد طرد محتل أن تحل إيران بدلا منه.
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