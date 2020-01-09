شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: الدولة المدنية تحتاج للتفكير بعقلانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه لا يتم النظر خلال تولى المناصب داخل جامعة القاهرة إلى العرق أو العقيدة أو النوع، ويتم تمكين الشخص الكفء بغض النظر عن أي شيء آخر.
وأضاف «الخشت»، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المواطنة أحد تجليات الدولة المدنية في مصر، موضحا أن المواطنة تعتبر كل الأفراد لديهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات ومتساوون في كل شيء من الدعم العام والخدمات العامة دون تمييز في العرق أو الجنس أو الدين.
وكشف أن الإخوة المسيحيين يحصلون على كل حقوقهم في مصر، موضحا أن أغلب أصدقائه مسيحيون.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة تنعم بالاستقرار السياسي ولا مجال للتعصب والتمييز ومصادرة الرأي الآخر، موضحًا أن أهم ما ينقصنا لنكون دولة مدنية أن يفكر الناس بطريقة مدنية عقلانية.
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