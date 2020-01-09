شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عقاري يضع «روشتة» الاستثمار الأمثل لمشروع مليون ونصف المليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أيمن سليمان، الخبير العقاري، إن الدولة بدأت الاهتمام بالتنمية الزراعية في الآونة الأخيرة بعد أن كانت مهملة لسنوات طويلة، مثل إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكن هناك صعوبات كثيرة على أرض الواقع تظهر حين تطبيق هذا المشروع، «فيه صعوبات كتير.. لازم نتغاضى عن البروتوكول الموجود في الدولة الفترة دي».

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وأضاف «سليمان»، خلال حواره ببرنامج «بيوتنا»، على شاشة «صدى البلد»، أنه يجب على الدولة تنمية الشباب الذين شاركوا في المليون ونصف المليون فدان وخلق لهم دراسات جدوى واقعية، وتعريف صغار المستثمرين بأماكن البنية التحتية المخصصة لهذا المشروع، «لازم المنتج اللي سيتم زرعه يكون هناك أسواق من أجل تسويق تلك المنتجات به، المشروع بحاجة إلى أدارة تدير المنظومة بشكل صحيح».

وأشار الخبير العقاري إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يقوم بكل شيء بمفرده، ويجب أن تكون هناك مجموعة عمل تكون لديها رؤية واضحة للمشروع، «المشروع أساسه اتحط صح بس المفروض نكمل بعد كده، المشروع مطروح منذ فترة طويلة بس لسه لم يتم حصد منه أي شيء حتى الآن»، مشددًا على ضرورة قيام الدولة بالاستعانة بالمتخصصين في هذا المجال من أجل إدارة جيدة للمنظومة.

وتابع: «الناس اللي راحت تستثمر في المنطقة دي مش حاطين عامل الوقت في الحسبان، يعني لو سيتم استثمار مليون جنيه في مشروع المليون ونصف المليون فدان بدون وضع عامل الوقت في الحسبان ممكن بدلًا من أن يُحقق مكاسب قد يتكبد خسائر عديدة».