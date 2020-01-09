شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تكشف عن اجتماع 13 يناير في واشنطن لاستكمال مفاوضات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هناك اجتماعًا سيُعقد يوم 13 يناير بالعاصمة الأمريكية واشنطن، يشارك فيه وزير الري المصري، لاستكمال مفاوضات «سد النهضة».
وأضاف «السباعي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن مفاوضات «واشنطن» ستدور حول ملء خزان سد النهضة وتشغيله.
ولفت المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أن مصر تطالب بأن يكون ملء سد النهضة طبقًا لكمية الأمطار التي ستسقط في النيل الأزرق.
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