شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أمن الشرقية تنتشل جثة مُتوفَّى سقطت سيارته بترعة الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من انتشال جثة أحد المتوفين غرقا بترعة الإسماعيلية جراء سقوط سيارته فيها واختلال عجلة القيادة بيده. Advertisements جاء ذلك في ضوء ما تبلغ به مركز شرطة أبوحماد (بمديرية أمن الشرقية) من الأهالى بسقوط سيارة بترعة الإسماعيلية بدائرة المركز. بانتقال قوات الشرطة لمكان البلاغ وبالفحص، تبين سقوط السيارة بالترعة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ولم يتم العثور على قائدها (إمام وخطيب أحد المساجد مقيم بدائرة المركز). وقامت فرق الإنقاذ النهري بالمديرية بتمشيط المنطقة محل الواقعة وتكثيف إجراءات البحث عن قائد السيارة، حيث تمكنت من انتشال جثة المتوفى، بجوار أحد الكبارى بدائرة المركز، ونقلها لأحد المستشفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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