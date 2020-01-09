شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنظم حملات مشتركة بأحياء شمال والوراق لرفع الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت محافظة الجيزة سلسلة من الحملات المشتركة بين أحياء شمال الجيزة والوراق لرفع إشغالات المقاهي والمحلات والمنشآت التجارية المخالفة، بعدد من الشوارع الحيوية.
كانت توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشن حملات مشتركة مكبرة بأحياء شمال والوراق، لإعادة الانضباط وإزالة كل أوجه الإشغال من الطريق العام وتمهيد حركة السير أمام المارة والسيارات.
وقاد الحملات المحاسب أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، المشرف على حي شمال الجيزة، والأستاذ أسامة السقعان، رئيس الحي، واللواء طارق عبدالعظيم، رئيس حي الوراق.
وتمكنت الحملات من إزالة العديد من حالات الإشغال للمنشآت المخالفة، كما شملت الحملات رفع كفاءة النظافة بامتداد شارع البوهي وشارع القومية.
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