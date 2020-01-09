شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة البحيرة تناشد المواطنين التزام المنازل وتواصل نزح المياه من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت محافظة البحيرة، في بيان لها، المواطنين الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، واتباع عدد من الإرشادات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ودعت المواطنين لتجنب القيادة على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، وفصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة .

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وطالب البيان المواطنين بالتواصل السريع مع الجهات المختصة وهى الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحي في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها، والإتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ .

وشهدت محافظة البحيرة سقوط أمطار شديدة وساد طقس بارد جميع أنحار المحافظة، وتوقفت حركة الصيد في البحر المتوسط للمراكب والسفن بميناء بوغاز رشيد بقرية برج رشيد التابعة للمركز، وميناء الصيد بقرية المعدية بمركز إدكو وبسبب سوء الأحوال الجوية.

وعقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إجتماعًا بغرفة الأزمات بالمحافظة أعلن خلالها استمرار الجهود لنزح مياه الأمطار من الشوارع، وأشاد بكافة الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والرى والصحة في العمل لتخفيف الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيء الذي تتعرض له المحافظة.