شكرا لقرائتكم خبر عن غلق شارع الهرم بالاتجاهين بدءًا من الجمعة حتى الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نوهت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق «الخط الرابع»، بتنفيذ أعمال نقل مرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع.
وقالت في بيان لها إنه سيتم غلق شارع الهرم جزئيًا أمام مستشفى الهرم وسفارة النيجر في الاتجاهين لمدة 3 أيام، تبدأ غدًا الجمعة حتى الأحد المقبل، على أن يكون العمل في الفترة من الساعة 12 منتصف الليل، حتى الـ 5 صباحًا، خلال مدة الأعمال، دون تعطيل لحركة المرور.
ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كل الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من الأعمال والالتزام بالمواعيد المعلنة، على أن تقوم الإدارة العامة للمرور بنشر اللوحات واللجان المرورية، لإرشاد المواطنين بمناطق العمل.
وتهيب المحافظة بالسادة المواطنين من المارة وقائدى المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور واللوحات الإرشادية لتحقيق السيولة المرورية وتفادي الزحام.
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