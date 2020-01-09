فيديو.. إسرائيل تغرق فى شبر مياه و كوارث بسبب السيول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت حالة من الطقس السىء إسرائيل وتسببت الأمطار الغزيرة فى حدوث سيول وفيضانات أودت بحياة 7 أشخاص منذ بداية فصل الشتاء ليكون الأسواء منذ عقد من الزمان.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفياً برئيس بلدية نهاريا التي غرقت شوارعها بالمياه الغزيرة، وأدت السيول الى مقتل أحد مواطنيها حيث أبلغ نتنياهو رئيس البلدية انه أمر مدير ديوان رئاسة الحكومة بتقديم المساعدة الفورية للمدينة، وأيضا تقديم مساعدة إضافية لاحقا من أجل اصلاح الاضرار الناجمة عن أحوال الطقس.
وتفقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة وزير الامن الداخلي جلعاد اردان مركز شرطة المرور القطري للوقوف عن كثب على الجهود التي تبذلها الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع قوات الإنقاذ في مواجهة الحوادث الناتجة عن السيول والفيضانات، وتعهد نتنياهو خلال زيارته بان يتم قريبا توفير طائرات بدون طيار قادرة على مساعدات للإسهام بعمليات الإنقاذ للأشخاص في المناطق التي تجتاحها السيول، وأشار وزير الامن الداخلي أن وحدة الإنقاذ 669 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تقوم بهذه المهمة حاليا.
وتعمل قوات الإنقاذ الإسرائيلية والشرطة بصورة متواصلة على مساعدة وإنقاذ العشرات من الإسرائيليين الذين علقوا بسبب الفيضانات بمناطق مختلفة في إسرائيل، كما تعطلت الدراسة اليوم في عدد من المدن والبلدات الإسرائيلية التي غمرتها المياه في شمال إسرائيل.
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