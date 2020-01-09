شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة ضرب الطائرة الأوكرانية بصاروخ فوق طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية "العربية"، فيديو يظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ فوق طهران.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت نقلًا عن مسئول فى منظمة الطيران المدنى أن الطائرة الأوكرانية التى تحطمت فى طهران الأربعاء، وعلى متنها 180 شخصا لم تعلن حالة الطوارئ، وأدلى بهذا التصريح حسن رضائى فر المدير العام لدراسة الحوادث فى منظمة الطيران المدنى الإيرانية.

وقالت المؤسسة - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن الطائرة كان على متنها 167 راكبا، بينهم 70 رجلا و81 امرأة و15 طفلا، إضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة.

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وأشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن حريقا فى محرك الطائرة الأوكرانية أدى إلى سقوطها بعد 5 دقائق من إقلاعها.

وأعلن التلفزيون الإيرانى، مصرع 180 شخصا، جراء تحطم طائرة أوكرانية، بعد دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخمينى فى طهران.