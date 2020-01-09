شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء كندا: وفق معلوماتنا الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيرانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، إنه وفق معلوماتهم فإن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني، وهناك أدلة تشير إلى ذلك.
وأشار رئيس الوزراء الكندى خلال مؤتمر صحفى، أن إيران لن تجرى تحقيقا صادقا بشأن الطائرة الأوكرانية.
وكان رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو أمس الأربعاء، قال إن الحكومة ستخاطب شركاء دوليين لضمان التحقيق بتعمق فى تحطم طائرة ركاب أوكرانية فى إيران مما أسفر عن مقتل 176 شخصا منهم 63 كنديا.
واضاف ترودو فى بيان بعد أن قدم تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا "حكومتنا ستواصل عملها عن كثب مع الشركاء الدوليين لضمان التحقيق بدقة فى حادث التحطم والإجابة على أسئلة الكنديين".
وتابع ترودو كذلك إن الحكومة على اتصال مع حكومة أوكرانيا و"تتحدث مع السلطات المعنية والشركاء الدوليين"،وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران فى عام 2012.
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