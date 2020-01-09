شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 25 جنديا فى هجوم إرهابى على معسكر للجيش بالنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، مقتل 25 جنديا و63 مسلحا بهجوم إرهابي على معسكر للجيش فى النيجر.

وكان مسلحون شنوا هجوما استهدف موقعا للتنقيب عن الذهب فى مدينة "كومابانجو" الواقعة على بعد 160 كيلومترا غرب (نيامى) عاصمة النيجر، مما أسفر عن مقتل ضابط أمن، وأحد المسلحين.

وذكر راديو فرنسا الدولى، نقلا عن مصادر لم يكشف عن هويتها - إن المسلحين فروا فى إتجاه الحدود القريبة من بوركينا فاسو.

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وكانت وزارة الداخلية فى النيجر قد أعلنت، مقتل 14 جنديا فى هجوم شنه إرهابيون مسلحون فى منطقة "تيلابيرى" غربى البلاد.

وأفاد بيان بهذا الصدد بأن قافلة من رجال الشرطة وعناصر الحرس الوطنى كانوا يرافقون فرق التسجيل فى الانتخابات ببلدة "سانام" (دائرة أبالا) تعرضت لكمين من قبل إرهابيين مدججين بالسلاح، مما أسفر عن مقتل 7 من رجال الشرطة و7 من الحرس.

يشار إلى أن معسكرا للجيش فى النيجر يقع قرب الحدود مع مالى ، قد تعرض لهجوم شنه إرهابيون فى منتصف ديسمبر الجارى، مما أسفر عن مقتل 71 عسكريا، وفقدان آخرين.